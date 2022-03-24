مصر: 80 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% في 3 أيام

المصدر: البيان

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 80 مليار جنيه خلال 3 أيام من طرحها.



وأضاف رئيس البنك الأهلي المصري فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل".



وأكد رئيس البنك الأهلي المصري، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.



وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات سابقة : "التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج وليس نتيجة لأى شيء في السياسات الداخلية ولكن المنتجات والشحن في الخارج ارتفع والأسعار ارتفعت وكان لابد من السياسة النقدية أن تتعامل منها نسحب سيولة الجنيه المصرى من خلال زيادة أسعار الفائدة وتشجيع الناس على الادخار".

وتابع طارق عامر: "أصدرنا شهادة ادخار بـ18% كعملية التعويض على زيادة مستويات الأسعار، خاصة أنه ليس أقل 30 مليون عاملين شهادات استثمار، والزيادة إلى 18% كانت خطوة طيبة والمجتمع كان طالبها لأنه يشعر بزيادات في الأسعار.

وقال محافظ البنك المركزى: "ستظل السياسة النقدية تعكس التطورات العالمية الدولية والتطورات في السوق المصري وهدفنا أن نحافظ على موارد مصر والسيولة في النقد الأجنبي قبل الأسعار كي نوفر السلع الأساسية المطلوبة للمواطن المصري، وقوينا من وضعنا النقدي ومن المهم الحفاظ عليه والحفاظ على قنوات الاستثمار الأجنبي سواء صادرات أو مصريين في الخارج".



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