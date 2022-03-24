بعد التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار في اليوم الثالث من تغيير سعر الدولار في البنوك، استقراراً على تراجعات الأمس، حيث سجل سعر الدولار بختام تعاملات الأربعاء، تراجع بشكل طفيف اليوم مقابل الجنيه في 8 بنوك، بينما استقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي وعدة بنوك أخرى أيضا لم ستغير بها سعر الدولار اليوم .

سعر الدولار اليوم

وبحسب موقع «صدى البلد» كان سعر الدولار اليوم الخميس 24-3-2022 مقابل الجنيه في 10 البنوك المصرية كما يلي :

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 18.32 جنيها للشراء،و 18.42 جنيها للبيع، بتراجع 11 قرشا عن الأمس.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 18.32 جنيها للشراء، و 18.42 جنيها للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية 18.32 جنيها للشراء، و 18.42 جنيها للبيع، بتراجع 13 قرشا في بنك الإسكندرية.

وسجل الدولار في بنك القاهرة نحو 18.32 جنيها للشراء و18.42جنيها.

و في البنك التجاري الدولي بنحو 18.32 جنيها للشراء و 18.42 جنيها للبيع، بتراجع 13 قرشا.

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