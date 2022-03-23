المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه المصري، ليواصل الصعود لمستويات قياسية، بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

وفي هذا السياق، نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بحسب آخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري، حيث سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في هذا البنك الآتي:



أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي:

- الدولار الأمريكي للشراء 18.43 جنيها، والبيع 18.53 جنيها.

- اليورو للشراء 20.2011 جنيها، والبيع 20.4516 جنيها.

- الجنيه الإسترليني للشراء 24.182 جنيها، والبيع 24.58 جنيها.

- الدولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.6003 جنيها، والبيع 14.7391 جنيها. ‏

- الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.7153 جنيه، والبيع 2.7489 جنيه.

- الكرون النرويجي للشراء 2.0925 جنيه، والبيع 2.1269 جنيه.

- الكرون السويدي للشراء 1.9329 جنيه، والبيع 1.9694 جنيه.

- الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.6587 جنيها، والبيع 19.8926 جنيها.

- الين الياباني للشراء 15.2276 جنيها، والبيع 15.5128 جنيها.

- الدولار ‏الأسترالي‏ للشراء 13.594 جنيها، والبيع 13.7993 جنيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز