بعد القفزة التاريخية.. تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان

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هوى سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 80 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب قفز 115 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء في قفزة تاريخية للمعدن الأصفر في مصر.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل أن تقفز بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 سجل 1171 جنيهاً للجرام

عيار 21 سجل 1025 جنيهاً للجرام

عيار 18 سجل 878 جنيهاً للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيه

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