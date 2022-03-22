تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد هبوطه الحاد

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 45 قرشا مع بداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس، واستقر سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 9 بنوك تعمل في السوق المصرية وفقا لوسائل إعلام مصرية:

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.15 جنيهاً للشراء، و18.25 جنيهاً للبيع.

بنك مصر: 18.15 جنيهاً للشراء، و18.25 جنيهاً للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

بنك البركة: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

بنك قناة السويس: 18.17 جنيهاً للشراء، و18.27 جنيهاً للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.20 جنيهاً للشراء بزيادة 45 قرشا، و17.82 جنيهاً للبيع بزيادة 45 قرشا.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا أمس الاثنين بأكثر من 15%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي أمس للجنة السياسة النقدية.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

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