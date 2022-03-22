تراجع كبير للجنيه المصري أمام الدولار

المصدر: وكالات

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خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17 % تقريبا في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح أمس في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العملة إلى 18.17-18.27 جنيها للدولار، وفقا لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيها منذ نوفمبر 2020.

وكشف محافظ البنك المركزي المصري إن العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحا وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.

وقال المحافظ طارق عامر في مؤتمر صحفي إن قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.

وقال "التضخم في مصر مستورد من الخارج" مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.

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