تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى معدل في تاريخها

المصدر: البيان

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر، أن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق لتصل إلى 31.5 مليار دولار مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020.

وجاء ذلك في الرسم التوضيحي الذى نشره مركز المعلومات الأحد، يستعرض فيه تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المركز، أن "تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021".

وبين أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.

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