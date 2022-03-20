أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 124 بالمئة في 2021

المصدر: ا ف ب

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أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إنّ صافي دخلها وصل إلى 412,4 مليار ريال سعودي (110,0 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183,8 مليار ريال سعودي (49,0 مليار دولار) في 2020، علما انها حققت أرباحا بقمية 88,2 مليار دولار في 2019.

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