الكشف عن سعر الخبز غير المدعَّم في مصر

المصدر: البيان

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كشف خالد صبري، السكرتير العام لشعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، عن سعر الخبز غير المدعَّم، موضحاً أن سعر الرغيف سيكون 75 قرشاً ووزنه 90 غراماً.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «الحدث اليوم»، إن مصر قامت بمجهود كبير للتصدي لبعض الأشخاص الذين كانوا يرفعون أسعار السلع، مشيراً إلى أن البعض رفع سعر الخبز الحر ومصر واجهت ذلك.

وأضاف، أثناء حديثه إلى الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد»، أن سعر الخبز المدعَّم لم يتعرض لأي زيادة، ولكن بعض المخابز السياحية رفعت سعر الخبز السياحي «الحر».

ولفت إلى أن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على خبز حر، ولذلك شكلت الحكومة المصرية لجنة لوضع أسعار للخبز السياحي كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أن اجتماع اللجنة سيكون غداً، وسيكون هناك بيان بسعر الخبز الحر خلال أيام، لافتاً إلى أن الخبز سيباع بالرغيف وليس بالكيلو.

وذكر أن سعر الخبز المدعَّم لن يرتفع، وسيظل بـ5 قروش.

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