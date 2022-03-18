مصر.. زيادة جديدة في أسعار أسطوانات الغاز

المصدر: البيان

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أقرت الحكومة المصرية زيادة بنحو 7 بالمئة في أسعار أسطوانات الغاز (البوتاجاز) وهي الزيادة الثانية بالنسبة نفسها تقريبا خلال 3 أشهر.

وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا نشرته الجريدة الرسمية ليل الخميس ويبدأ سريانه صباح الجمعة بتحديد أسعار جديدة لأنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.

ونص القرار على أن الأسعار الجديدة هي 75 جنيها للأسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلا من 70 جنيها في القرار السابق.

وتضمنت الأسعار الجديدة كذلك 150 جنيها للأسطوانة الكبيرة سعة 25 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلا من 140 جنيها في القرار السابق، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وشملت كذلك 6000 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل، بدلا من 5600 جنيه في القرار السابق.

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