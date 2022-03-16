السعودية.. تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية 3 آلاف ريال

المصدر: البيان

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كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام في السعودية أنه تم خفض فاتورة الاستقدام بنحو "2.2 – 3.5 آلاف ريال"، بعد إلغاء الحجر الصحي المؤسسي على العمالة المنزلية.

وأوضحت المصادر، أن مكاتب الاستقدام كانت تعمد لرفع فاتورة الاستقدام بعد قرار وزارة الموارد البشرية اعتماد الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة المنزلية بمجرد دخولها للمملكة، مبينة أن فترة الحجر المؤسسي بدأت بـ10 أيام وبعدها قلصت إلى 7 أيام وأخيرا 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وأكدت أن تكاليف الاستقدام بمختلف الجنسيات للعمالة المنزلية في البوابة الإلكترونية "مساند" لم تتغير، باستثناء إضافة قيمة الحجر الصحي المؤسسي، مشيرة إلى أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين "2.2 – 3.5 آلاف ريال".

وتابعت:" تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية مع الحجر الصحي المؤسسي تراوح بين 12.7 – 13 ألف ريال، والعمالة السريلانكية 29.3 ألف ريال، و الفلبينية 23.2 ألف ريال".

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