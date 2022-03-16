إنتاج روسيا من الذهب يرتفع 1.8% إلى 346.4 طناً في 2021

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن روسيا أنتجت 346.42 طنا من الذهب في عام 2021، ارتفاعا من 340.17 طنا خلال العام 2020، بزيادة نسبتها نحو 1.8%.

وأضافت الوزارة أن البلاد، أنتجت أيضا 945.70 طنا من الفضة العام الماضي، انخفاضا من 965.73 طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمير 2020.

يشار إلى أن الصين، تتصدر دول العالم الأكثر إنتاجاً للذهب، بواقع 368 طنا سنوياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الثانية بإجمالي 331 طنا، وثالثاً أستراليا بإنتاج سنوي 327 طنا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بإنتاج 190 طنا، فيما تنتج كندا 170 طنا، تضعها في المرتبة الخامسة عالمياً، وفي المركز السادس تأتي غانا أعلى الدول الأفريقية إنتاجاً للذهب بواقع 138 طنا.

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