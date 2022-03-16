الجمارك السعودية توضح قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم

المصدر: البيان

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن الشحنات الشخصية "300 ريال وأقل" معفاة من الرسوم الجمركية، موضحة أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 300 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.

وأكدت أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأفادت الهيئة بأنه يتم إنشاء أو إعداد البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي الخاص بالناقل، مشيرة إلى أن عملية التخليص الجمركي من مسؤولية الناقل، وفي حال وجود إشكالية يتم التواصل مع البريد السعودي (سبل) بحكم الاختصاص، أما في حال عدم رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة من قبل الناقل فيتم التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.

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