بعد إلغاء نظام الكفيل.. كيف يتم التنقل الوظيفي في السعودية؟

المصدر: البيان

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كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن الآليات المتبعة للتنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، أن التنقل في الوظائف بالمملكة أصبح يتم بحرية تامة.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، إن السعودية بها نحو 2.5 مليون مصري في أكبر جالية للمصريين في الخارج، لافتاً إلى عدم وجود كفيل لجميع الجنسيات حالياً.

وأضاف أنه أصبح هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود عن طريق منصة إلكترونية تعادل وزارة العمل في مصر، حيث يدخل المواطن وينقل خدماته.

وأكد أنه لم يعد من حق صاحب العمل أن يقوم بترحيل العامل نهائياً عند إنهاء خدماته.

وذكر أنه كانت في السابق معاناة من بلاغات الهروب، قائلاً: «كنا بنعاني بلاغات الهروب، ودلوقتي مبقاش فيه حاجة اسمها بلاغات الهروب، ومرتباتنا بقت مرتبطة بالسيستم، ومبقاش فيه مشكلة في الرواتب على مستوى المملكة».

وبيَّن أنه لم يعد هناك ما يسمى «فيزا حرة»، لأن السفر أصبح على عمل معين براتب معين.

وتابع: «لا بد أن يتم التصديق على العمل من قبل القنصليات العامة في الرياض»، منوهاً بأن هذا الأمر منح فرص عمل كبيرة للعمالة المصرية، وأصبحت هناك زيادة في رواتب المصريين بالسعودية، والعقد أصبح إلكترونياً وموثقاً.

وقال إنه بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية، الذي صدر قبل عام، بدأت حرية التنقل الوظيفي للعامل الوافد، لافتاً إلى أن ذلك يتم وفق ضوابط وإجراءات لا بد من اتباعها حتى لا يقع العامل تحت طائلة القانون ومخالفة النظام.

وأكد أن النقل المباشر الذي لا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي ولا يتطلب إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف أنه يمكن للعامل الاستفادة بذلك في حالة انتهاء رخصة العمل، أو انتهاء الإقامة.

وأوضح أن خطوات النقل للعاملين هي كالآتي:

1- إرسال طلب النقل من صاحب العمل الجديد على منصة (قوى) الإلكترونية.

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).

3- استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر أعمال، مقيم).

وأشار إلى أن الحالة الثانية التي يتم فيها نقل خدمات العامل من صاحب العمل الحالي إلى منشأة جديدة ولا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي، هي مرور أكثر من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، بشرط إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.

ولفت إلى أنه يجب على المنشأة الجديدة تحقيق جميع الاشتراطات التالية، وهي توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) الإلكترونية بنسبة 100%، ووجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمد، مضيفاً أهمية أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة التزام لا تقل عن 80%.

وأوضح خطوات النقل بحيث تكون على النحو التالي:

1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد.

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).

3- تحول الطلب إلى فترة إشعار كحد أقصى 90 يوماً (يستطيع صاحب العمل الحالي تقليل المدة).

4- بقاء الموظف مع صاحب العمل الحالي لحين اكتمال فترة الإشعار.

5 -بعد انتهاء فترة الإشعار يتم استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر أعمال، مقيم).

واختتم أن الحالة الأخيرة من نقل خدمات العامل من صاحب الحالي إلى منشأة جديد هي مرور أقل من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، وفي هذه الحالة يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي دون إكمال فترة الإشعار.

وشدد على ضرورة أن يتم تحقيق المنشأة الجديدة للاشتراطات التالية:

- توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) بنسبة 100%.

-وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

-أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة التزام لا تقل عن 80%.

وتكون خطوات النقل كالآتي:

1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد.

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد).

3- موافقة صاحب العمل الحالي.

4- بعد موافقة صاحب العمل الحالي يتم استكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية السعودية (أبشر أعمال- مقيم) وبذلك تكتمل عملية النقل.

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