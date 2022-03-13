«ديجيتال بلانتس» تحصل على شهادة الجودة «ISO 27001» لأمن المعلومات

المصدر: القاهرة - البيان

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حصلت شركة «ديجيتال بلانتس» (Digital Planets)، إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، مؤخراً على «شهادة الأيزو العالمية ISO 27001 لأمن المعلومات»، نتيجةً لما حققته في مجال التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء في مواجهة التحديات المتعلقة في أمن المعلومات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الشركة لاستراتيجية طموحة تتماشى مع توجه جمهورية مصر العربية نحو التحول الرقمي، بما يُساهم في تيسير حصول الشركات والهيئات الحكومية وكافة القطاعات التجارية بالدولة على الخدمات المطلوبة للتحول الرقمي بمنظور مختلف يطبق لأول مرة في الدولة.

وتعد «شهادة الأيزو ISO 27001» أحد أهم المعايير المعترف بها على الصعيد العالمي لتقييم أمن المعلومات وبيئة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل على توثيق أنظمة إدارة أمن المعلومات لتقليل المخاطر الأمنية من خلال وضع إجراءات أمن تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في تحقيق القدر الأمثل من جودة الأنظمة على المدى الطويل، كما تُمكن من الحصول على الإدارة المستدامة لأمن تكنولوجيا المعلومات على الوجه الأمثل مما يساعد في تقليل المخاطر وتحقيق الاستفادة المثلى من الهياكل الخاصة بالعملاء في تخفيض التكاليف.

وعبر المهندس أحمد حنفي المدير التنفيذي لشركة «ديجيتال بلانتس» عن سعادته بإنجازات الشركة خلال عملها لمدة أربعة أعوام بالسوق المصرية، وما حققته من توسعات بالشرق الأوسط وأوروبا ولا سيما في ظل التحديات الصعبة التي واجهها العالم مؤخراً في ظل جائحة كورونا.

وقال حنفي: «يأتي حصولنا علي شهادة»ISO 27001«تكليلاً لجهودنا خلال الفترة الماضية وتخصصنا في تقديم أفضل الحلول المعنية بأمن المعلومات، حيث حصدنا العديد من الجوائز مؤخراً، وتم تتويجنا كأفضل وكيل للخدمات السحابية، وأفضل دعم فني في مصر والشرق الأوسط، وشريك العام لشركة سوفوس وشركة 3CX»، كما أكد على مُضي الشركة قدماً في تنفيذ خطتها التوسعية الرامية إلى افتتاح سبعة فروع على مستوى العالم بانتهاء عام 2023.

يذكر أن شركة «ديجيتال بلانتس» تعد من أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، وتعتبر وكيلاً مميزاً للشركة المصرية للاتصالات، وأول وكيل بلاتيني للخدمات المدارة لخدمات سوفوس، ووكيل ذهبي لخدمات كاسبرسكي، ووكيل محترف لـ VMWare، ووكيل ذهبي لمايكروسوفت، ووكيل بلاتيني لخدمات 3CX، ووكيل فضي لخدمات كل من Veeam وKemp وFortinet.

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