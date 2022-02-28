الأردن يثبت أسعار البنزين والديزل والغاز للشهر الثاني على التوالي

المصدر: د ب ا

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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم أنه والتزاما بتوجيه الحكومة بالابقاء على أسعار البنزين والديزل والغاز، ثبتت اللجنة وللشهر الثاني على التوالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وسعر الديزل عند 615 فلساً للتر.

ووفق الوكالة ، قررت اللجنة الاستمرار بتثبيت سعر الغاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر سبعة دنانير للاسطوانة.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى9ر97 دولارا للبرميل في شهر فبراير الحالي مقابل9ر86 دولارا للبرميل المسجل في شهر يناير الماضي.

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