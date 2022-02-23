اتفاقية لمشروع محمد بن راشد للطيران مع «ساتيس» لتطوير حظيرة لطلاء الطائرات بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن التوصل إلى اتفاقية مع مجموعة «ساتيس» الفرنسية المتخصصة في تقديم خدمات الطلاء للطائرات. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «ساتيس» بتطوير حظيرة للطلاء في المشروع تمتد على مساحة 33 ألف قدم مربع بدبي الجنوب، وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

حضر حفل التوقيع طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وفريدريك سيغي، نائب مدير تطوير الأعمال في ساتيس وذلك في إطار المشاركة بمعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بمركز دبي التجاري العالمي.

وستنطلق عمليات بناء الحظيرة الجديدة هذا العام، ومن المتوقع إنجازها في الربع الثالث من العام المقبل. وعندها ستتمكن «ساتيس» من تقديم خدمات الطلاء للطائرات الخاصة والطرازات متوسطة الحجم.

وقال طحنون سيف: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع «ساتيس»، الاسم العالمي في هذه الصناعة، حيث ستوفر أفضل قدرات الطلاء مع الخدمات الراقية لعملائنا المميزين في جميع أنحاء العالم. وتؤكد هذه الشراكة انتعاش قطاع الطيران وارتفاع الطلب على الخدمات العامة فيه. كما تبرز مكانتنا في جذب كبار الشركات العالمية في القطاع للتوسع والاستفادة من العمل في بيئة اقتصادية متكاملة تتيح لهم التواصل مع الأسواق الدولية. وسنواصل مساعينا الرامية لتعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية.

وقال كريستوف كادور، الرئيس التنفيذي لشركة «ساتيس»: ستمكننا هذه الشراكة مع مشروع محمد بن راشد للطيران من توسيع وجودنا العالمي الحالي من 13 دولة نمارس فيها عملياتنا. ويسعدنا تقديم خدماتنا الشاملة للعملاء من جميع أنحاء المنطقة، ومن ثم الحد من رحلات الصيانة، والتخفيف من تأثيرها على البصمة البيئية.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها. ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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