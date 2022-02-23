الداخلية الكويتية توقف تمديد إقامات مقيمي الـ60 عاماً

المصدر: البيان

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أوقفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية تمديد الإقامات لمقيمي الـ60 عاما ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما دونها والتي كما كان معمولاً به قبل صدور التعديلات الأخيرة التي سمحت لهم بتجديد أذونات عملهم وإقاماتهم مقابل دفع رسم سنوي قيمته 250 ديناراً وتأمين صحي صادر عن شركة تأمين مدرجة في البورصة بقيمة 503.5 دنانير.

وبحسب صحيفة "القبس" فإن إدارات شؤون الإقامة منحت خلال العام الماضي مئات الستينيين تمديدات على إقاماتهم المنتهية تراوحت بين 30 و90 يوماً وأكثر، لتجنيبهم تحمل غرامات مخالفات الإقامة التي تكلفهم دينارين عن كل يوم مخالف، حيث كانت الخطوة مؤقتة حتى صدور القرار الخاص بالسماح بتجديد أذونات عملهم وهو ما تم مؤخراً.

وأضافت المصادر أن الستينيَّ الذي لا يجدد إذن عمله ويعدِّل وضعَه من مخالفي الإقامة في حال انتهاء مدتها القانونية أو انتهاء التمديدات التي حصل عليها، فإنه أمام خيارين إما تجديد إذن العمل وفق الاشتراطات الجديدة، وإما التحويل إلى التحاق بعائل على أحد الأبناء إذا توافرت الشروط.

في السياق، أظهرت إحصاءات صادرة عن نظام سوق العمل أن هناك 9 آلاف ستيني تقريباً غادروا سوق العمل في الفترة بين مارس 2021 وسبتمبر 2021 سواء من الجامعيين أو شهاداتهم دون ذلك.

وبحسب الإحصاءات فإن هناك 62948 مقيماً ستينياً يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين كانت الأعداد المسجلة في الربع الأول من العام ذاته قد بلغت 72 ألف ستيني.

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