الخطوط الكويتية تعيد هيكلة أسطولها بـ 31 طائرة «إيرباص» قيمتها 6 مليارات دولار

المصدر: الكويت- أ ف ب

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة هيكلة أسطولها الجوي بصفقة بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة «إيرباص» المصنّعة للطائرات تشمل 31 طائرة.

وكان الطرفان أبرما اتفاقاً عام 2014، لكن تحقيقات فُتحت في شأن رشاوى قد تكون دُفعت خلال الطلب الذي تقدّمت به الشركة الكويتية في البداية. وتوصل الطرفان إلى الاتفاق الذي أُعلن اليوم بعد مفاوضات صعبة.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان في مؤتمر صحافي في الكويت: «يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم أن تعلن عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة طائرات الشركة من طرازات ايرباص»، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي ضمن خطط الشركة «لتطوير الأسطول وإضافة طرازات وأنواع جديدة مختلفة السعات والأحجام تتناسب مع رؤية الخطوط الجوية الكويتية في السنوات المقبلة، وتتماشى مع خطتها الطموحة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم».

وأكد أن الاتفاقية تعد «إحدى أكبر الاتفاقيات التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة إيرباص».

ويشمل الاتفاق الجديد الذي يضيف ثلاث طائرات إلى الاتفاق القائم في الأساس لشراء 28 طائرة، تسع طائرات من طراز A320neo وستّاً من طراز A321neo وثلاثاً من طراز A321neo LR وأربعاً من طراز A330-800neo وسبعاً من طراز A330-900neo واثنتين من طراز A350-900.

وذكر الدخان أن قيمة الاتفاق الجديد الهادف لمنح الشركة مزيداً من المرونة بعدما هزّ وباء «كوفيد» قطاع السفر تبلغ حوالي ستة مليارات دولار.

وأوضح أن الاتفاق جاء «بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية»، معتبراً أنه سيشكّل «نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة المرجوة والوصول إلى الربحية».

وأكد الدخان لفرانس برس، أن الخطوط الكويتية تسلّمت حتى الآن ثماني طائرات و«نتوقع (وصول) طائرتين (أخريين) قبل نهاية العام.. ستصل معظم الطائرات بحلول العام 2026».

وسيصل بذلك إجمالي عدد الطائرات في أسطول الخطوط الجوية الكويتية من نوع إيرباص إلى 31 طائرة، بالإضافة إلى 10 طائرات من طراز بوينغ B777.

- أرباح قياسية -وجرت المفاوضات على وقع اتهامات بالرشوى كلّفت إيرباص مليارات الدولارات كغرامات للتوصل إلى تسويات في دول أخرى عام 2020.

وأعرب الدخان عن امتنانه للمسؤولين في إيرباص «على تعاونهم الملموس وجهودهم الحثيثة في إتمام هذه الصفقة بمرونة تامة».

وطلبت شركة الخطوط الكويتية في البداية 15 طائرة إيرباص من طراز A320neo و10 من A350 عام 2014، وبدأت عملية تسليمها عام 2019.

في فبراير 2020، شُكّلت لجنة برلمانية للتحقيق في الاتهامات المرتبطة بالرشاوى، بعدما دفعت إيرباص غرامات هائلة لتسوية قضايا رشاوى في محاكم فرنسية وبريطانية وأمريكية.

وبموجب التسوية، وافقت إيرباص على دفع مبلغ قدره 3.6 مليارات يورو (4.1 مليارات دولار) كغرامات لتسوية تحقيقات بالفساد تخللت بعض مبيعات طائراتها.

والأسبوع الماضي، أعلنت المجموعة الأوروبية العملاقة عن أرباح قياسية قدرها 4.2 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) عام 2021، بعد عامين متتاليين من الخسائر خلال فترة الوباء.

وذكرت إيرباص في بيان بشأن إيراداتها أن عمليات تسليم الطائرات ازدادت بنسبة 8% إلى 611 طائرة.

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