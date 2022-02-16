«ليفا» الإماراتية تخطط لجلب مفاهيم ضيافة جديدة إلى السعودية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتل فنادق ليفا الرائد، وهي علامة تجارية إماراتية ناشئة في مجال الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المرتبة السابعة من بين 876 فندقاً في دبي على موقع تريب أدفايزر فضلاً عن مكانته كواحد من أفضل 10% من الفنادق في العالم على المنصة.

ومن خلال خمسة عقارات ضمن محفظتها، وضعت العلامة التجارية نُصب أعينها التوسع في أبرز الأسواق في المنطقة؛ لا سيما الرياض وجدة والدرعية والعلا ومكة ومناطق أخرى قريبة من المشاريع الضخمة مثل أمالا وساحل البحر الأحمر ونيوم والقدية ومدن رئيسية أخرى في المملكة العربية السعودية.

وفي ظل الانتعاش السريع الذي يشهده قطاع السياحة حالياً، تركز المملكة العربية السعودية على بناء مشاريع سياحية كبرى كجزء من رؤيتها 2030. ومن خلال وضع هذا الهدف نصب أعينها، ستبرز المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط من حيث السياحة والتنمية؛ مما يعني توفير الفرص للعلامات التجارية الجديدة.

وقال جي إس أناند، مؤسس فنادق ومنتجعات ليفا ورئيسها التنفيذي في حديثه عن رؤية العلامة التجاري: «هدفنا هو تقديم منظور جديد نحو الضيافة التقليدية في الأسواق البارزة في المنطقة من خلال عروضنا الفريدة والقيّمة ومن خلال توفير حلول إدارة مبتكرة ومرنة لأصحاب الفنادق».

وتابع قائلاً: هدفنا هو ضمان نمو علاماتنا التجارية الفرعية مثل «إيكونو باي ليفا» و«ليفا للشقق الفندقية» و«ليفا للفنادق». إن كل عقار يحمل اسم ليفا هو عبارة عن مفهوم فريد من نوعه ولكنه يحافظ في نفس الوقت على معايير الخدمات ذاتها. تماشياً مع جهودنا للحفاظ على الانسجام؛ نعمل على دمج التقنيات المتقدمة التي تدعم الاستدامة. لقد قمنا بالفعل بتنفيذ هذا في فندقنا الرائد في دبي مما يساعد على ضمان تجارب إيجابية للنزلاء.

تدرك فنادق ليفا وتقر بالفجوة التي يواجهها قطاع السياحة لذلك تقدم «ضيافة مُعادة التصميم» لتجربة احترافية فريدة من نوعها ولكنها ذات طابع شخصي. تعمل فنادق ليفا على تعزيز عروض الضيافة في المنطقة من خلال فنادقها التي تتميز بريادة التصميم ومبدأ التكنولوجيا الرقمية أولاً فضلاً عن أسعارها المعقولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز