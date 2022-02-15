171 ألف سعودي دخلوا سوق العمل في القطاع الخاص2021

المصدر: البيان

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دخل نحو 171 ألف سعودي إلى سوق العمل في القطاع الخاص خلال العام 2021، وبلغ عدد المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية نحو 1.92 مليون مشترك في نهاية الربع الرابع من عام 2021، فيما سجل الأجانب تراجعاً هامشياً، حيث غادر نحو 1.84% من المشتركين سوق العمل خلال نفس الفترة.

وبلغ مجموع المشتركين «سعوديون وأجانب» على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية نحو 8.519.573 مشتركا بنهاية الربع الرابع من عام 2021 مقابل 8.022.925 مشتركا بنهاية الربع المماثل من 2020، وفق صحيفة «الوطن» السعودية استنادًا لبيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.

وبلغ عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص نحو 8.077.000 مشترك بالربع الرابع من العام الماضي، مقابل 442.569 مشتركا للقطاع الحكومي.

وكان عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل بالقطاع الخاص، بنحو 1.92 مليون مشترك، بنهاية الربع الرابع من عام 2021، بنسبة 23.75 % من إجمالي المسجلين في القطاع الخاص، بينهم 1.2 ترك مليون مشترك من الذكور، و693.65 مشتركا من الإناث. مقابل 1.749.571 مشتركًا سعوديًّا بنهاية الربع الرابع من 2020.

وسجل عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، نحو 6.16 ملايين مشترك، تمثل 76.2% من إجمالي المشتركين، بواقع 5.9 ملايين مشترك للذكور، و237.1 ألف مشترك للإناث مقارنة مع 6273354 مشتركًا غير سعوديًّا بنهاية الربع الرابع من 2020.

وتصدرت منطقة الرياض أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنحو 3.4 ملايين مشترك بنهاية الربع الرابع 2021، تمثل 39.9 % من إجمالي المشتركين. وجاءت منطقة جدة ومكة المكرمة بالمركز الثاني، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 1.3 مليون مشترك، تلاها مكة المكرمة، بعدد مشتركين بلغ 1.26 مليون مشترك.

وجاءت مهن الخدمات بالصدارة، بإجمالي عدد مشتركين على رأس العمل بلغ نحو 3.6 ملايين مشترك بنهاية الربع الرابع 2021، تلاه قطاع المهن الهندسية الأساسية المساعدة بنحو 1.98 مليون مشترك؛ للقطاع الخاص والحكومي.



وغادر نحو 385.972 وافدا سوق العمل في القطاع الخاص خلال عام حيث بلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 6.023.098 مشتركًا بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مقابل 6.409.070 بنهاية الربع المماثل من العام قبل الماضي. وبالمقابل انضم 375750 سعوديًّا لسوق العمل خلال فترة المقارنة.



وتراجع مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص «سعوديون وأجانب» بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 8158406 مشتركين مقابل 8168628 مشتركًا بنهاية الربع المماثل من 2020.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2021 بنحو 375750 بنسبة 21.35%، وبلغ نحو 2135308 مشتركين مقارنة بالربع الماثل من 2020 والذي بلغ في حينها 1759558 مشتركًا.



وانخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2021 بنحو 0.4%، مقارنة بالربع الثاني 2021، إذ بلغ آنذاك 8.19 ملايين مشترك.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 26.2 % من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 69.8 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.13 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021. فيما تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 73.8 % من إجمالي المسجلين، بنحو 104.3 آلاف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.02 ملايين عامل في الربع الثالث 2021، مقارنة بالربع الثاني 2021.

وسجلت منطقة الرياض أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنحو 3230488 مشتركا بنهاية الربع الثالث 2021، ما يمثل نحو 39.6% من إجمالي المشتركين. وتلاها مكتب منطقة مكة المكرمة/‏‏ جدة بواقع 1308804 مشتركين. ثم مكتب المنطقة الشرقية بنحو 1220674 مشتركًا.

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