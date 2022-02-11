مدحت العدل ونجوم الزمالك يشاركون في الانتخابات

المصدر: البيان

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مازالت عملية التصويت داخل نادي الزمالك مستمرة، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لاختيار مجلس إدارة جديد تمتد فترته إلى 4 سنوات مقبلة.

وحضر إلى مقر نادي الزمالك السيناريست والكاتب المعروف مدحت العدل من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات، كما حرص عدد من نجوم القلعة البيضاء على التواجد مبكراً من أجل المشاركة في عملية الانتخابات وجاء على رأسهم محمود أبورجيلة وأحمد عبدالحليم وأيمن يونس ومحمد أبوالعلا.

وكانت عمليات التصويت في انتخابات الزمالك توقفت اليوم مرتين، جاءت المرة الأولى بسبب المناوشات التي حدثت بين قائمتي مرتضى منصور وأحمد سليمان المرشحان على مقعد رئيس نادي الزمالك، قبل أن يتم استئنافها بعد توقف دام 30 دقيقة، أما المرة الثانية جاءت بسبب صلاة الجمعة وتم استئناف عملية التصويت عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

واعترض أحمد سليمان وأعضاء قائمته على وجود دعاية انتخابية لقائمة مرتضى منصور داخل مقر النادي بالرغم من منع وجود أي دعاية لأعضاء قائمته، حيث توجه سليمان للجنة العليا المشرفة على الانتخابات للاعتراض على الأمر، في ظل صدور قرار سابق بعدم وجود دعاية داخل مقر النادي لأي مرشح.

وشهد مقر نادي الزمالك منذ فتح باب التسجيل في عملية التصويت، إقبال كثيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية، حيث يحق التصويت لـ 112,877 عضواً، حسب ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات،كما حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من كبار السن على التواجد في مقر القلعة البيضاء للمشاركة في العملية الانتخابية.

وطالبت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك صناديق اقتراع إضافية، بعد امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الاقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهي الجهة الإدارية المختصة والمشرفة على انتخابات الزمالك عن اكتمال النصاب القانوني للانتخابات بحضور 7500 عضواً من الجمعية العمومية.

وأكد اللواء عبدالرحمن شلش مدير المديرية أن الجهة الإدارية تتابع سير العملية الانتخابية، مؤكداً التزام كافة الأطراف بسير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن صون حقوق المرشحين والحفاظ على عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدم بها المرشحون لضمان المساواة وإعطائهم حقوقهم المشروعة والمكفولة بحكم القانون واللائحة المنظمة.

وأضاف أن الجهة الإدارية تلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة التصويت التي تمتد لعشر ساعات.

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