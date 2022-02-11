القاهرة والجزائر أكثر المدن الإفريقية جاذبية للأعمال في 2022

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صنف تقرير موقع “Statista ” المخصص للإحصائيات العالمية، القاهرة والعاصمة الجزائرية في المركز الأول والثاني تواليا، كأكثر المدن الإفريقية جاذبية للأعمال لسنة 2022.

ويصنف التقرير المدن حول العالم بناءً على عدة بيانات، من بينها حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

كما يعتمد المؤشر على عدة معايير، من بينها القوة الاقتصادية ومستوى تطور المدينة المعنية.

ويركز التقرير كذلك، على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجالات التعليم ومستوى المعيشة.

كما يسلط التقرير الضوء على جوانب أخرى مثل السياحة والثقافة والبيئة.

وتم تسجيل نتائج جيدة بشكل خاص فيما يتعلق ببيئة التشغيل في القاهرة، حيث احتلت العاصمة المصرية المركز 113 في هذه الفئة.

كما يظهر الرسم البياني المرفق بالمقال، أن الجزائر العاصمة وجوهانسبرغ والدار البيضاء احتلت بدورها مرتبة جيدة مقارنة بالمدن الأفريقية الأخرى.

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