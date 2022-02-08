نائب وزير الصناعة السعودي: نستهدف مضاعفة إنتاج الذهب 10 مرات

المصدر: ( د ب أ)

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كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر عن وجود ستة مناجم ذهب عاملة في المملكة، موضحاً أن استراتيجية التعدين تستهدف مضاعفة الإنتاج بـ 10 مرات عما كانت عليه في 2015.

وأضاف المديفر، في تصريحات نشرت اليوم (الثلاثاء)، أن هناك ستة مناجم تحت الإنشاء، أكبرها "منصورة" و"مسرة" على طريق الرياض الطائف، الذي يضم استثمارات ضخمة في المعادن تزيد على ثلاثة إلى أربعة مليارات ريال.

وذكر أن مبيعات المملكة من الفوسفات أقل من 6 ملايين طن سماد فوسفاتية، بمقدار 10 مليارات ريال، تضيف للناتج المحلي مع الأمونيا 14 مليار ريال ويعمل فيها ما يزيد على 10 آلاف موظف.

وكانت السعودية أعلنت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي أن لديها احتياطي كبير من الذهب، ضمن أصولها الاحتياطية يقدر حجمه بقرابة 7ر323 طناً ، وهو ما يتطابق مع تقرير دوري يصدر عن مجلس الذهب العالمي، إذ تأتي السعودية في المرتبة 18 عالميا، كأكبر حائز للذهب.

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