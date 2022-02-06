رندة الصادق مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي

المصدر: دبي - البيان

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باشرت رندة الصادق عملها مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي اعتباراً من الأول من فبراير 2022 وذلك خلفاً لـ نعمة صباغ الذي تقاعد بناءً على طلبه اعتباراً من 31 يناير من العام الجاري.

وانضمت الصادق إلى البنك العربي في يوليو من العام 2010 حيث شغلت منذ ذلك الوقت منصب نائب المدير العام التنفيذي للبنك. وتتمتع الصادق بخبرة مصرفية تزيد على 36 عاماً عملت خلالها في بنك الكويت الوطني لمدة 24 عاماً حيث تولت مناصب عدة كان آخرها منصب المدير العام للمجموعة المصرفية الدولية. وتحمل الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

وأكد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن تعيين رندة الصادق مديراً عاماً تنفيذياً للبنك يعكس ثقة مجلس الإدارة بكفاءتها وبقدرتها على قيادة فريق الإدارة التنفيذية للبنك العربي لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز والمضي قدماً في تحقيق رؤية البنك الطموحة واستراتيجيته المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانته الرائدة على صعيد الساحة المصرفية محلياً وإقليمياً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رندة الصادق تشغل كذلك مناصب عدة ضمن مجموعة البنك العربي من بينها: رئيس مجلس إدارة البنك العربي لتونس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي أستراليا المحدود، عضو مجلس إدارة بنك عُمان العربي ورئيس هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارت في عددها الأخير الصادر مطلع هذا الشهر رندة الصادق من ضمن أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، محتلة المرتبة السابعة ضمن هذه القائمة.

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