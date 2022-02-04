السعودية تلغي اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية

المصدر: البيان

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قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية وذلك بناء على توصية معدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة " الاقتصادية" السعودية.

ومن جانبها قالت صحيفة "اليوم" السعودية إن قرار إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، يشمل أيضا إلغـاء فرض رسـم قـدره مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مهنة التعقيب قد صدر بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (107 ) وتاريخ 13/06/1424هـ، بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/06/1424 هـ، والقاضي بـ"فرض رسـم قـدره مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده".

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