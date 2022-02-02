«ساكسو بنك» يُطلق حملة المال الهادف في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي- البيان

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أطلق ساكسو بنك، منصة التكنولوجيا المالية المُختصة بمجالات التداول والاستثمار متعددة الأصول، حملة المال الهادف، المبادرة الإلكترونية الجديدة، الموجهة للسوق الخليجي، بهدف استعراض إمكانات الاستثمار الهادف، والأثر الذي يُمكن للخيارات الفاعلة أن تترُكه على المستثمرين والمجتمع والعالم من حولنا.

وتستهدف الحملة، المستثمرين في قطاع التجزئة سريع النمو، حيث يتزامن إطلاق الحملة مع تسجيل ساكسو بنك، لزيادةٍ بنسبة 150 % في أعداد المستثمرين الجدد في المنطقة، على مدى العامين الماضيين. وتضم الحملة 5 أفلام مصورة، تتطرق إلى مجموعة متنوعة من المواضيع الاستثمارية. وتتطرق السلسلة إلى أهمية القيام بالاستثمارات، كما تسلّط الضوء على الأثر المُستدام، الذي يُمكن للخيارات الفاعلة ضمن المنظومة المالية القوية أن تُحدثه.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أطلقنا حملة المال الهادف، بهدف منح المستثمرين المحتملين فهماً أفضل للمنظومة المالية، والفرص اللازمة لاتخاذ الخيارات الكفيلة بإحداث أثر حقيقي في المجالات المهمة بالنسبة لهم.

وأضاف: يتمتع الأفراد، بفضل التكنولوجيا والمعلومات المتاحة اليوم، بقُدرة أكبر على إدارة أموالهم الخاصة، ونرغب بتعزيز وعيهم بأنّ التداول والاستثمار، هي مُجرد أدوات تُمكن الأشخاص والشركات من إحداث أثر ملموس. وباستخدام هذه الأدوات، سيتسنى لهم استخدام المال، كمحرك لدعم قضايا الصالح العام، من خلال الخيارات الاستثمارية الهادفة.

وتُجسد سلسلة حملات المال الهادف، مثالاً جديداً عن مساعي ساكسو بنك لتمكين المستثمرين المحتملين في المنطقة، ودعمهم في تعزيز استثماراتهم في المجالات المهمة لهم. وتأتي الحملة في أعقاب إطلاق ساكسو بنك للبرنامج الصوتي الأسبوعي، الناطق بالعربية، عبر الإنترنت «ديب دايف ويذ ساكسو بنك»، وتُضاف إلى مجموعة الندوات الإلكترونية، وتحليلات السوق، وغيرها من المنتجات والخدمات، بما فيها المركز التعليمي، حيث تزوّد هذه الندوات، المستثمرين الأفراد، بكل ما يلزم من معلومات حول التداول والاستثمار.

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