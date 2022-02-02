تتصدرها الإمارات .. الكشف عن قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط"، حيث صنفت أكثر القيادات النسائية إبداعًا وتأثيرًا في المنطقة ضمن مختلف المجالات. وقد أعدت القائمة وفقًا لحجم الشركة، والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة.

وتصدرت القائمة رجاء عيسى القرق، المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، للعام الثالث على التوالي. كما حافظت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك على المركز الثاني، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول على المركز الثالث منذ قائمة عام 2021.

وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعًا. وتتصدر كل من الإمارات ومصر القائمة بـ7 مشاركات، تليها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ4 مشاركات لكل منها.

كذلك ضمت أول 10 مراكز في القائمة بعض الوجوه الجديدة منهن رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، التي حققت أكبر قفزة في التصنيف، لترتفع من المركز 14 في قائمة عام 2021 إلى المركز 7 في قائمة العام، وتولت منصبها كمدير عام تنفيذي في فبراير/ شباط 2022.

في حين انضمت 12 سيدة جديدة إلى قائمة هذا العام، معظمهن مقيمات في الإمارات بواقع 8 سيدات. بينما تقيم اثنتان في كل من السعودية وقطر. ومن بين المشاركات الجديدات، صُنّفت 3 سيدات ضمن أول 10 مراكز: مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات.

وحذام العليان، رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان. وهنادي بنت ناصر آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة أموال، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب".

وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعا التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ5 مشاركات.

تقود أكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب إقليمية، وأقسامًا لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: سعيدة جعفر من شركة (Visa) وديريا ماتراس من شركة (Meta) بالإضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company).

كما قادت العديد من سيدات الأعمال شركاتهن إلى ما يفوق التوقعات، رغم التحديات التي شهدها قطاع الأعمال على الصعيد العالمي في عام 2021. ففي ظل قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة، ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره. بينما باعت منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى مجموعة تمر السعودية، عبر إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021. وأشرفت صوفي دويرو من (Cartier) على تعاون شركة المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي، لإطلاق جناح المرأة، وهو أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.

أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022

1- رجاء عيسى القرق

الجنسية: إماراتية

المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق



2- رينوكا جاغتياني

الجنسية: هندية

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك

3- هناء الرستماني

الجنسية: إماراتية

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول

4- سارة السحيمي

الجنسية: سعودية

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة تداول السعودية

5- مريم السويدي

الجنسية: إماراتية

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

6- حذام العليان (مشاركة جديدة)

الجنسية: سعودية

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة العليان

7- رندة الصادق

الجنسية: أردنية

المدير العام التنفيذي في البنك العربي

8- هنادي بنت ناصر آل ثاني

الجنسية: قطرية

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة أموال.

المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"

9- نزهة حياة

الجنسية: مغربية

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل

10- شيخة خالد البحر

الجنسية: كويتية

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني

أقوى 5 سيدات في قطاع البنوك والخدمات المالية

1- هناء الرستماني

الجنسية: إماراتية

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول

2- سارة السحيمي

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة تداول السعودية

الجنسية: سعودية

3- مريم السويدي

الجنسية: إماراتية

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

4- رندة الصادق

الجنسية: أردنية

المدير العام التنفيذي في البنك العربي

5- هنادي بنت ناصر آل ثاني

الجنسية: قطرية

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة أموال؛

المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"

القائمة الكاملة لأقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط

1. رجاء عيسى القرق

2. رينوكا جاغتياني

3. هناء الرستماني

4. سارة السحيمي

4. سارة السحيمي

5. مريم السويدي

6. حذام العليان

7. رندة الصادق

8. هنادي بنت ناصر آل ثاني

9. نزهة حيات

10. شيخة خالد البحر

11. لبنى العليان

12. سيما جانواني فيد

13. منى يوسف المؤيد

14. سلوى إدريس أخنوش

15. بسمة عبد العزيز الميمان

16. مريم بنصالح شقرون

17. وضحة أحمد الخطيب

18. هنادي الصالح

19. هدى الرستماني

20. منى ذوالفقار

21. باكينام كفافي

22. إيمان الروضان

23. لجينة محسن حيدر درويش

23. أريج محسن حيدر درويش

25. إليسار فرح أنطونيوس

26. ساميه بوعزة

27. فريدة خميس

27. ياسمين خميس

29. منى عطايا

30. سعيدة جعفر

31. ديريا ماتراش

32. ريم أسعد

33. ناديا السعيد

34. إلهام محفوظ

35. غيثة ماريا زنيبر

36. هند الشربيني

37. صوفي دويرو

38. هدى منصور

39. هيفاء الخايفية

40. جليلة مزني

41. هند بهوان

42. نجلاء الشيراوي

43. نجلاء أحمد المدفع

44. ريما عاصي

45. ليندا فيتز-ألان

46. رولا أبو منة

47. العنود بنت حمد آل ثاني

48. زينب الكفيشي

49. ليلى حطيط

50. نرجس فرّوخ جمال

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز