رسائل لتجميد الحسابات.. والبنوك السعودية توجه رسالة تحذيرية (فيديو)

المصدر: البيان

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بعد استلام الكثير من المواطنين السعوديين رسائل تفيد بتجميد الحسابات البنكية، وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رسالة تحذيرية بخصوص الرسائل التي تصل إلى المستفيدين.

ونشرت "البنوك السعودية" مقطع فيديو يوثق إحدى حالات الاحتيال في على حسابها في "تويتر"، نفت فيه صحة تلك الرسائل، وشددت على ضرورة توجه المستفيد إلى البنك في حال أرسل إليه مثل هذه الرسائل.

وأوضحت: "كثرت بالفترة الأخيرة رسائل واتصالات تقول تم تجميد حسابك البنكي، لا تصدقهم وتوجه للفرع".

وأضافت: "تذكر دائما موظف البنك لن يطلب منك أبدا.. رقمك السري الخاص بالبطاقة.. كلمتك السرية لحسابك المصرفي.. رموز التفعيل".

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