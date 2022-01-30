إنفستكورب تبيع 10 أصول صناعية ولوجستية في المملكة المتحدة

المصدر: المنامة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها أتمّت بيع 10 أصول عقارية صناعية ولوجستية بريطانية لثلاثة مشترين مختلفين، هم «كينيدي ويلسون» و«ريلتي إنكام» و«إنفيسترا كابيتال»، بما مجموعه 108.4 ملايين جنيه إسترليني.

تضمنت عملية البيع الأولى لشركة «كينيدي ويلسون»، مجموعة من ثمانية مستودعات صناعية ولوجستية متوسطة الحجم، تقع في أسواق التوزيع المعروفة في دونكاستر، ليدز، بيلستون، غلاسغو، وماذرويل، بمساحة إجمالية تبلغ 588997 قدماً مربعة.

وتناولت عملية البيع الثانية لشركة «ريلتي إنكام»، وحدة صناعية حديثة مستقلة تقع في هال، تبلغ مساحتها الإجمالية 270388 قدماً مربعة.

أما عملية البيع الثالثة لشركة «إنفيسترا كابيتال»، فشملت مجموعة من وحدات التصنيع والتوزيع الواقعة في تاموورث، بمساحة إجمالية تبلغ 201309 أقدام مربعة.

استحوذت إنفستكورب على الأصول العشرة خلال النصف الثاني من عام 2017، بسعر إجمالي يبلغ 69 مليون جنيه إسترليني، ونفذت في هذا الإطار بنجاح، استراتيجيتها لإدارة الأصول، بما في ذلك تمديد عقود الإيجار، وتحسين الإيرادات المتأتية من هذه العقارات. وأطلقت الشركة عملية تسويق شاملة في سبتمبر 2021، أدت إلى بيع ناجح لثلاثة مشترين منفصلين في ديسمبر 2021. منذ إطلاق أعمال إنفستكورب العقارية في أوروبا عام 2017، استثمرت الشركة قرابة مليار يورو في 80 عقاراً في أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

تعليقاً على ذلك، قالت خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب: «يسعدنا أن نحقق تخارجاً ناجحاً من هذه الأصول في المملكة المتحدة. حيث يعكس ذلك، قدرة فريقنا العقاري الرائد على تحديد الأصول الجذابة، التي تدعمها الاتجاهات الطويلة المدى والمرنة، مثل النمو المستمر للتجارة الإلكترونية. وسنواصل الاستفادة من خبرتنا العميقة في السوق، وتاريخ استثمارنا الناجح في العقارات، لتحديد الفرص الجذابة التي تتوافق مع معاييرنا، وتخلق القيمة لعملائنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز