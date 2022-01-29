تراجع كبير في أسعار الذهب بمصر

المصدر: البيان

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تراجع سعر الذهب في مصر أمس ، حيث فقد 15 جنيها خلال التعاملات متأثرا بتراجع سعر الخام عالميا، ليخسر أكثر من 20 جنيها في يومين.

وتواصل أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، مع تراجع أسعار الخام الأصفر عالميا، مع ارتفاع الدولار واقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وبحسب وسائل إعلام مصرية كانت أسعار الذهب كما يلي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 521 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 672 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

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