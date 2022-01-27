إطلاق سافي للألعاب الإلكترونية برئاسة محمد بن سلمان

المصدر: البيان

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة «السيادي السعودي» أمس إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووصلت قيمة سوق هذه الألعاب في المملكة العربية السعودية إلى مليار دولار خلال عام 2021، وهي الأعلى من بين دول المنطقة، بحسب تقرير عن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرته شركة نيكو بارتنرز المتخصصة في هذا القطاع هذا الشهر.

وتعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة سافي بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «ESL» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «FACE IT» المنصة الرقمية العالمية للرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة «ESL FACE IT Group»؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة سافي في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.



ويأتي تأسيس مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وبحسب تقرير «نيكو بارتنرز»، فإنّ عدد اللاعبين في السعودية والإمارات ومصر، أكبر ثلاث دول في هذا المجال، سيصل إلى 85,8 مليون في 2025 يدرون 3,1 مليار دولار، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «برزت بسرعة كمنطقة نمو رئيسة لصناعة ألعاب الفيديو العالمية».

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