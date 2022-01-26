بانتظار قرار مهم اليوم.. انخفاض محدود لأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في مصر يوم أمس الثلاثاء نتيجة للتوتر واجواء الحرب على الحدود الروسية الأوكرانية، انخفضت بشكل محدود أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، انتظارًا لقرار رفع الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوم 19 نوفمبر 2021 الماضي، وذلك تماشيًا مع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوم الأربعاء 942 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر في الخامسة من مساء أمس الثلاثاء ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 941 جنيهًا، ويصل حوالي الثامنة إلى 924 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء إلى 807 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في حوالي الساعة الخامسة مساء أمس وصل إلى 806 جنيهات، وارتفع في الثامنة مساءًا إلى 808 جنيهًا.

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