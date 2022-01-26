مصر تدرس إمكانية إصدار سندات دولية في الأسواق الآسيوية

المصدر: البيان

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قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك لـ"اندبندنت عربية"، "إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار سندات دولية مُقوّمة بالدولار الأمريكي أو اليورو في الأسواق الآسيوية، وأبرزها قد تكون اليابانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدأت بالفعل الترتيب مع الجانب الياباني في اجتماع الشهر الحالي بسفير طوكيو في القاهرة"، لافتاً إلى "إمكانية إصدار سندات في هذه السوق بما لا يقل عن ملياري دولار".

وتابع وزير المالية المصري، أن الوزارة تخطط إلى تنويع محفظة السندات المصرية التي تصدرها في الخارج"، مؤكداً أهمية التنوع بين السندات متوسطة وطويلة الأجل وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين مع طرح أدوات جديدة مثل الصكوك بعد موافقة مجلس النواب المصري على القانون الخاص بها في العام 2021".

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