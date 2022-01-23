«نتورك إنترناشيونال» تدعم فريق إدارتها العليا بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين عبد العزيز الدهمش، الخبير المتمرس في قطاع المدفوعات السعودي، بمنصب العضو المنتدب للمملكة العربية السعودية، حيث سيتولى الإشراف على كل جوانب أعمال الشركة في المملكة، باعتبارها أحد أكبر أسواق المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وسوقاً استراتيجياً للنمو. وستشمل مهام الدهمش تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لدفع عجلة نمو أعمال «نتورك إنترناشيونال» وزيادة وتيرة تبني المدفوعات الرقمية في المملكة.

وبخبرته التي تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية، ينضم الدهمش إلى «نتورك إنترناشيونال»، قادماً من البنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث شغل هناك منصب رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات، وأسهم في تطوير أعمال البنك، ليصبح أكبر مستحوذ على التجارة الإلكترونية في المملكة. وقبل ذلك، عمل الدهمش في البنك المركزي السعودي حيث لعب دوراً محورياً في تطوير الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي أرست دعائم نمو المدفوعات غير النقدية في البلاد.

وفي هذا السياق، قال ناندان مير الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «تحتفظ المملكة العربية السعودية بمكانتها الراسخة كأحد أهم الأسواق بالنسبة لشركة «نتورك إنترناشيونال» على صعيد فرص الأعمال وأبرز مسرعات نموها المستقبلي. وفي الوقت الذي تتجه فيه المملكة نحو تبني أنظمة يقل فيها الاعتماد على المدفوعات النقدية، تتوفر أمامنا فرصة ثمينة لدعم رؤية 2030 وهدفها المتمثل في زيادة نسبة تبني المدفوعات الرقمية إلى 70% بحلول العام 2025. ويسعدنا انضمام عبد العزيز الدهمش لقيادة أعمالنا في المملكة، وأنا على ثقة بأن خبراته الطويلة ومعرفته الواسعة بالخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية ستساعدنا في تنمية وتعزيز أعمالنا وخدماتنا في المنطقة».

من جانبه قال عبد العزيز الدهمش العضو المنتدب - المملكة العربية السعودية في «نتورك إنترناشيونال»: «تتمتع «نتورك إنترناشيونال» بمكانة رائدة في القطاع، وبقدرة كبيرة على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية، ضمن العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشرفني انضمامي إلى الشركة وفريق عملها، وأتطلع قدماً لتحقيق أهدافها وخططها الرامية لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر تزويد السوق السعودية بأفضل الخدمات من فئتها».

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