أسواق الأسهم الخليجية تقتدي بالنفط وترتفع

المصدر: (رويترز)

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في أوائل التعاملات اليوم (الأربعاء) مع ارتفاع أسعار النفط وحافظ مؤشر السوق السعودية على أعلى مستوياته منذ يوليو 2006.

وزاد المؤشر السعودي 0.1 في المئة ليظل عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاماً مع ارتفاع سهم أكبر بنوك المملكة البنك الأهلي السعودي 0.4 في المئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4 في المئة بعد الكشف عن خططها لبناء مصنع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية على ساحل الخليج.

من ناحية أخرى، قال تلفزيون الشرق يوم الثلاثاء: إن "شركة إل.جي كورب الكورية الجنوبية تعتزم إقامة مقرها الإقليمي في الرياض عاصمة المملكة".

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في سوق دبي 0.8 في المئة تحت وطأة هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المئة.

وفي قطر ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.1 في المئة مع صعود سهم صناعات قطر لإنتاج البتروكيماويات 0.5 في المئة.

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