بعد قرار السيسي .. وزير التعليم يكشف موعد وتفاصيل تعيين 150 ألف معلم جديد

المصدر: البيان

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كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ، إن قرار تعيين 150 ألف معلم هو قرار تاريخي بكل المعايير، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ هذا القرار بعد مرور سنوات طويلة.

وأكد "شوقي"، في مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الوزارة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتعيين المعلمين منذ أكثر من عام ونصف، ولكي تصل إلى هذا الهدف كان لابد من عرض مشروع على الرئيس السيسي مكتمل الأركان.

وأوضح أن اهتمام الدولة يعكس ايمان القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان المصري بقيمة المعلم في هذا المشروع التعليمي الكبير.

بشأن تعيين المعلمين الجدد، أضاف أن الوزارة أجرت بحوثًا على على كافة مدارس الجمهورية لبحث وحصر أعداد العجر من المدرسين.

وأشار إلى أن التعيين سيكون بطريقة علمية وقانونية، والإعلان عن شروط التعيين وتفاصيلها بعد 8 أسابيع من الأن، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد على خريجي كليات التربية في خطة طويلة المدى مدتها 5 سنوات.

وأفاد أن التعيين سيكون عن طريق مسابقة عامة والاعتماد على خريجي كلية تربية، حيث طلبنا من إدارات كليات التربية إعداد الخريجين حتى يكونوا مؤهلين للتعيين بالوزارة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع التعليم وتطويره اولا باول.

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