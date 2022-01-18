انطلاق منصة «زمزم. كوم» لتنظيم رحلات العمرة عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

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أصبح بإمكان المعتمرين ووكالات السفر في أنحاء العالم التخطيط لرحلات العمرة وتنظيمها عبر موقع «زمزم. كوم Zamzam.com» المشروع المشترك مع TBO.com، منصة توزيع السفر الرائدة على مستوى العالم. وانطلق الموقع بوصفه أول منصة سفر عبر الإنترنت عاملة عبر الإنترنت بالكامل لتنظيم رحلات العمرة وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات والأفراد، بهدف تحقيق تجربة شاملة لا نظير لها للمعتمرين.

وجرى تطوير منصة السفر عبر الإنترنت التخصصية الشاملة هذه لتلبية الحاجة المتزايدة إلى إثراء السياحة الدينية وتيسيرها وإضفاء طابع الحداثة عليها. وسيكون بوسع المعتمرين وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة أداء مناسكهم الدينية في طمأنينة وسهولة بفضل برنامج الرحلة المنسق والمعدّ بما يتناسب مع متطلباتهم.

ووصف عمر أكبر، الرئيس التنفيذي لموقع Zamzam.com، الدور الذي تقوم به منصة السفر عبر الإنترنت هذه في إحداث التحوّل بقطاع السياحة الدينية، بـ «الحيوي والمهمّ»، قائلًا إن ابتكار هذه المنصة جاء بوحي من القيم الأساسية المتمثلة في النزاهة والموثوقية والشفافية، وبغرض تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تتمثل في التيسير على الجميع في كل ما يتعلق بالتخطيط لرحلات العمرة وتنظيمها. وأضاف: «تتمثل رؤيتنا الكامنة وراء إطلاق منصة السفر عبر الإنترنت Zamzam.com في مساعدة المسافرين في البحث عن كل خدمة يحتاجون إليها والتخطيط لها وحجزها، وذلك كله عبر منصة واحدة».

ومضى إلى القول: «يزداد اهتمام المسافرين عامّة بالاستمتاع بتجربة سفر فريدة تلبي احتياجاتهم وتحقّق رغباتهم، والمعتمرون بدورهم باتوا أكثر مواكبة لهذا التوجّه، لذلك حرصنا على التعاون مع نخبة الشركاء ووكالات السفر والموردين في جميع أنحاء العالم لمنح المعتمرين تجربة سفر روحانية مفعمة بالطمأنينة، وتعزيز مكانتنا لنغدو قادرين في المستقبل على تقديم مزيد من الخدمات والباقات المبتكرة للمعتمرين، بما يلبي احتياجاتهم الشخصية بدقة أكبر».

وحظِيت المنصة، التي تشتمل على محرك بحث متخصص بالحجز لرحلات العمرة، على اعتماد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية (مقام)، نظام التوزيع العالمي الرسمي التابع للوزارة، وتستخدم تقنيات متقدمة ذات واجهة استخدام سهلة تتيح للمستخدمين حجز رحلات العمرة. ويمكن للمسافرين تنظيم رحلاتهم بما يناسب رغباتهم من نواحي أماكن الإقامة في الفنادق ووسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى الحصول على خدمات الاستقبال والجولات السياحية.

هذا، ويلتزم موقع Zamzam.com بابتكار تجربة عمرة ثرية للأفراد ووكالات السفر والشركاء والمختصين ومديري الوجهات السياحية، بهدف إثراء تجربة السفر للمعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من أكثر من 110 دول حول العالم. وتتسم المنصة بالأسعار المعقولة وعملية التسجيل والحجز السلسة، وتحرص على توطيد علاقات الشراكة مع جميع موردي الخدمات لتقديم باقات متنوعة ذات أسعار تنافسية ومزايا تعزز ولاء المعتمرين. وتتيح المنصة مركز دعم متعدد اللغات من طراز رفيع يعمل على مدار الساعة، للتيسير على الراغبين في أداء العمرة وتمكينهم من تحقيق مرادهم بسهولة.

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