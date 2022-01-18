المركزي المصري: الأجانب ضخوا 970 مليون دولار في السوق خلال أسبوعين

المصدر: دبي – البيان

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صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري بأن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: «إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة».

وأضاف المصدر: «إن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به».

وأشار إلى أن «رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل».

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