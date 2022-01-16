جي إف إتش تفصل استثماراتها في البنية التحتية تحت اسم إنفراكورب

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب من ضخ رأس مال يزيد على مليار دولار أمريكي في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة في الاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.

وسوف تقوم الشركة بإدارة محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير في الخليج وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وسوف تركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجستيات، والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، يسعدنا أن نعلن عن هذه العملية الهامة لجي إف إتش، والتي ستعزز وضعنا المالي بشكل أكبر من خلال فصل خط أعمال أصول البنية التحتية الخاصة بنا إلى شركة متخصصة مستقلة وجديدة عبر شركة إنفراكورب. وتأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشياً مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. وهناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام. ومع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً تأثيراً كبيراً في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. ويرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة على تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين.

وواصل الريس، بالإضافة إلى ذلك، فإن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية. ونعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضاً إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ24 شهراً المقبلة وإصدار صكوك خضراء، ما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز