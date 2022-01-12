فيليبس تعزز جهود مؤسسة سيسوبيل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فيليبس فاونديشن، التي تهدف إلى توفير وصول الرعاية الصحية الجيدة إلى المجتمعات المحتاجة، عن تعاونها مع فيليبس لبنان للتبرع بوحدات تركيز أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي من خلال سيسوبيل، المنظمة اللبنانية غير الحكومية، لتعزيز الوصول إلى هذه الأجهزة لدى وحدات العناية المركزة في لبنان بصورة عاجلة.

وتأثر لبنان بشكل كبير بأزمة (كوفيد19)، حيث عانى من نقص حاد في الأجهزة الطبية الضرورية. وبادرت فيليبس فاونديشن وفيليبس لبنان إلى التعاون للتصدي لهذه المشكلة والتبرع بوحدات تركيز أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي عن طريق مؤسسة سيسوبيل. وجاء ذلك لتلبية الحاجة الملحة في رفع جاهزية المتخصصين في الرعاية الصحية والمستشفيات في لبنان، وتزويد المرضى بفرص أكبر للحصول على العلاج.

وتوفر فيليبس، إضافة إلى التبرعات، تدريباً للمتخصصين في الرعاية الصحية ليتمكنوا من تشغيل تلك الأجهزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينشينزو فينتريشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يسر فيليبس، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، دعم أنظمة الرعاية الصحية في لبنان للتخفيف من حدّة الأزمة. ونتطلع، بالتعاون مع فيليبس فاونديشن، إلى تلبية الحاجة الملحّة للمستشفيات وأخصائيي الصحة والمرضى في لبنان من وحدات تركيز الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي من خلال سيسوبيل».

وتأسست سيسوبيل، المؤسسة غير الحكومية المعتمدة من اليونيسيف، في عام 1976 من قبل إيفون شامي، وتهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لرعاية الأطفال والفئات الأكثر حاجة في لبنان.

ومن جانبها، قالت فاديا صافي، المديرة التنفيذية لمؤسسة سيسوبيل: «نتوجه بخالص الامتنان لفيليبس وفيليبس فاونديشن لمساعدتنا على تزويد المرضى المحتاجين بالأجهزة المبتكرة والضرورية في مجال الرعاية الصحية، مما يتيح لنا مواصلة تقديم خدمات الرعاية والمساعدات الطارئة في جميع أنحاء الدولة. ونتطلع معاً إلى مد يد العون للمجتمع للخروج من هذه الأزمة».

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