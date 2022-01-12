المصدر: البيان

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أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق ابتداءً من اليوم للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وذكرت صحيفة «مال» السعودية أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستعلن عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة الأهلي للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

يأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الأهلي للتكافل على موقع تداول السعودية بتاريخ 12/12/2021م عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لدمج شركة الأهلي للتكافل مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وإلى اعلان شركة الأهلي للتكافل عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 12/01/2022م.

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