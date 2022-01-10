«لابس» تفوز بجائزة «ساب» للذكاء الاصطناعي في «هاكثون 2 بيلد»

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت شركة لابس LABS المتخصصة في حلول ونظم الأعمال والشريك الاستراتيجي لشركة SAP العالمية عن فوزها بجائزة SAP لفئة التركيز على الصناعة ضمن فعاليات هاكثون Hack2Build لتقديم أفكار مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أقيم التحدي لكافة شركاء SAP وغيرهم من المبتكرين وأصحاب الأفكار ذات القيمة المضافة على مستوى العالم، وذلك من خلال المشاركة ضمن فئتين أساسيتين هما التركيز على الصناعة ومجال الأعمال، وذلك استمراراً لدورها في ترسيخ الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة مختلف القطاعات الأساسية.

جاءت فكرة شركة لابس LABS لتقديم حل في مجال الزراعة يقوم على أساس الحصول على صور الأقمار الصناعية المجانية من تطبيق google earth، ثم يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤية متكاملة عن مواصفات المحاصيل الزراعية وأساليب الري المثالية لكل منطقة، وذلك بهدف تحسين منظومة التشغيل للعملية الزراعية ورفع جودة المحاصيل، وتوفير أدوات لقياس معدلات الإنتاج والمردود منها على المبيعات، كما تتيح الفكرة مقترحات لطرق البيع والتغليف.

وقال المهندس أحمد عمار نائب رئيس شركة لابس LABS للقطاع التجاري: «إننا فخورون بهذا الإنجاز الذي استطعنا أن نحققه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فريقنا الطموح في قسم التطوير الذي يؤمن بأهمية دوره في دعم مكانة الشركة ويعي قدراته على الابتكار في مسيرة التحول الرقمي التي تتيح تعظيم الفائدة من الثورة الرقمية لكافة القطاعات الأساسية، منوهاً بأن SAP واحدة من أبرز الشركات العالمية السباقة في مجال دعم الإبداع والابتكار والتي تؤمن بأهمية إتاحة الفرص للاستفادة من منصاتها التقنية وحلولها الذكية للجميع، وذلك يعكس حرصها الواضح على المشاركة البناءة في رسم ملامح مستقبل التحول الرقمي والارتقاء بكافة القطاعات والصناعات على مستوي العالم».

تجدر الإشارة إلى أن شركة لابس LABS تعمل حالياً على توفير الفكرة إلى منتج تجاري قابل للبيع وقادر على تقديم الاستفادة لكافة المهتمين بمجال الزراعية، وقد اختارت Maize Merise كاسم تجاري للمنتج الجديد.

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