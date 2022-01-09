«فودكس» تستحوذ على «روز روكيت» للتوسع في تكنولوجيا المطاعم في المنطقة

المصدر: الرياض – البيان

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أعلنت "فودكس" الشركة السعودية المتخصصة على مستوى الخليج في تقديم حلول تكنولوجيا المطاعم، عن إتمامها أولى صفقات الاستحواذ الخاصة بها، لتحصل بذلك على كامل ملكية شركة «روز روكيت» POSRocket، ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز الموقع الرائد للشركتين، كما تتيح لشركة "فودكس" توسيع نطاق عملها وتعزيز موقعها الرائد في السوق الخليجية، من خلال تصدّر مزيد من أسواق المنطقة في مصر والكويت وعُمان والأردن، كما تسهم صفقة الاستحواذ في تمهيد الطريق أمام "فودكس" للتوسع عالمياً، من خلال إجراء مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ.

وتوفر «روز روكيت» التي تأسست في الأردن عام 2016، نظام نقاط البيع السحابي للمطاعم ومتاجر التجزئة، وتسمح للمالكين بإدارة العمليات عن بعد في الوقت الحقيقي، وتتيح الصفقة لمستخدمي نقاط البيع ضمن شبكة العلامة الاستفادة من منظومة فودكس في إدارة المدفوعات والإمدادات والبنية التحتية لرأس المال المخصص للإقراض.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فودكس: «يسرنا الترحيب بفريق «روز روكيت» وعملائها وشركائها في عائلتنا، ونتطلع لتحقيق النمو المشترك بما يعود بالفائدة لمنظومة عملنا الأوسع. ويُعد استحواذنا على ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خياراً استراتيجياً يعزز مكانتنا بصفتنا اللاعب الأساسي في هذا المجال ضمن المنطقة وخارجها».

وأضاف: «كما سرعت الأزمة الصحية العالمية عمليات التحول الرقمي في المنطقة بشكل واضح، ولا سيما ضمن قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات؛ وهذا ما دفع الشركات إلى تعزيز حضورها على الإنترنت لتزويد عملائها بأفضل تجربة ممكنة بما يتلاءم مع توجهاتهم. ووقع اختيارنا على «روز روكيت» نظراً لقدرتها على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا التوجه، خصوصاً بعد كسبها ثقة كثير من التجار بفضل خدماتها المميزة، والتي نسعى لتعزيزها من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي».

ومن جهته قال زيد حسبان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روز روكيت»: «تُعد فودكس الخيار الأمثل لشركتنا، حيث تهدف العلامتان إلى مساعدة أصحاب الأعمال على تنمية أعمالهم. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى جمع مواهب الشركتين وتحفيزها لتقديم أعلى مستويات الأداء ضمن بيئة عمل استثنائية. ويسر موظفو «روز روكيت» الانضمام إلى علامة فودكس المرموقة وفريقها الكبير، والاستفادة من اعتماد تمويلي أضخم، كما يتطلعون إلى المساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات الفريدة في المستقبل».

ونجحت فودكس، منذ انطلاقها عام 2014، في إدارة طلبات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي من خلال منصتها، وتهدف إلى ضم 150 ألف نقطة بيع بحلول نهاية عام 2024.

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