«ضمان» الاستثمار: 4.5 % نمواً متوقعاً للناتج العربي في 2022

المصدر: الكويت- البيان

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كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4%، ليتجاوز 2.8 تريليون دولار في 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال 2022 بمعدل 4.5% ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، وذلك بعد انكماشه بمعدل 4.5 % خلال 2020.



وأرجعت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، الذي لا زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، هذا إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9% خلال العام 2021 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021.



وقال عبد الله الصبيح المدير العام للمؤسسة، في افتتاحية النشرة: إن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 شهدت تحسناً لافتاً بالمقارنة مع عام 2020، حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13% ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولاراً بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن، ليصل إلى 6612 دولاراً في المتوسط عام 2022، رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وارتفع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7% ليصل إلى 21.9 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9% إلى 16.2مليون برميل يومياً، وارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9% ليصل إلى 11.8 مليون برميل يومياً، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1% لتصل إلى 4.6 ملايين برميل يومياً.



وتراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8% ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة هذا العجز إلى نحو3.7% من الناتج العربي.



وتحسنت مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى 56.5% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3% خلال عام 2022، كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62% من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7% من الناتج عام 2022.



ارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود تريليون دولار، ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 أشهر تقريباً مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022.







انتعاش التجارة العربية



حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7% لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1% وكذلك الواردات العربية بمعدل 12.6%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 لتصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021.

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