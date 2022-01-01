معرض نقوة يجذب زوار الرياض

المصدر: الرياض -عصام الدين عوض

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جذب معرض نقوة والذي أفتتح اليوم "السبت" بمنطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض الزوار من مختلف المهتمين بالمنتجات العالمية في عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي، ويعكس المعرض تجربةً مميزةً تجمع اهتماماتٍ مختلفةً لتتيح لأصحاب العلامات التجارية الواعدة فرصة تقديم علاماتهم التجارية للزوار.

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ويعكس معرض نقوة تسميته؛ فهو ينتقي أفضل المشاركات طبقاً لمعايير واشتراطات وُضعت لتحقق أهداف وتوقعات الزوار وخلق روح المنافسة بين المشاركين، ومنح الزوار تجربة حضورٍ استثنائية، فعلى امتداد 7 أيام من المعرض يتوقع الزوار رؤية منتجات وعروض ضمن أكثر من 7 مجالات مختلفة تنطلق معظمها من علامات تجارية سعودية.

ويقدِّم معرض نقوة أساليبَ متعددةً للتسوق وعرض السلع والتي تعتمد في معظمها على التكنولوجيا التفاعلية، ما يمنح المعرض تجربةً استثنائيةً أكثر ذكاءً، وسط عروضٍ حية من الموسيقى تضفي أجواءً مميزة على المكان.

كما يستهدف المعرض مشاركة رجال وسيدات الأعمال السعوديين لتقديم المنتجات المتميزة للزوار، إلى جانب الشركات والمؤسسات المعنية والمهتمة بمجالات الفن والتكنولوجيا والموضة والعطور، والمهتمين بالفعاليات والمعارض الدولية.



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