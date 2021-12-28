تعاون بين «أريبا» و«فيزا» لإطلاق خدمة «تاب اون فون» للمؤسسات الصغيرة

المصدر: بيروت - البيان

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أعلنت شركة أريبا عن تعاونها مع شركة فيزا لإطلاق خدمة «تاب اون فون»، الذي يوفر للتجار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على قبول المدفوعات اللاتلامسية باستخدام أجهزتها الذكية الخاصة.

يعمل حل «تاب اون فون» على تحويل أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسهولة إلى جهاز قبول دفع آمن للبطاقات اللاتلامسية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. يمكن للتجار ببساطة تنزيل تطبيق الهاتف المحمول «تاب اون فون» والبدء في قبول المدفوعات على الفور، مما يوفّر للعملاء تجربة سداد سلسة وآمنة.

تعتبر خدمة «تاب اون فون» تقنية قبول بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة، تمّ تطويرها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل محلات البقالة والأكشاك والمطاعم وصالونات الحلاقة وتجار التجزئة الصغار وخدمات مثل التوصيل وغيرها.

قال ماهر ميقاتي - الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: «إن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي لا يقبلون حالياً المدفوعات الإلكترونية، على الرغم من السلامة والراحة والقيمة التي ستجلبها لأعمالهم. يتيح تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز قبول فرصاً هائلة لهؤلاء التجار من خلال زيادة مبيعاتهم وتقليل تكاليفهم. كجزء من التزام أريبا بقيادة وتمكين المدفوعات غير النقدية في منطقتنا، يسعدنا أن نتعاون مع فيزا لإطلاق هذه الخدمة لفترة تجربية قبل طرحه في السوق اللبنانية وكذلك في الأسواق الأخرى في منطقتنا».

أضاف ماريو مكاري - مدير «فيزا» في لبنان والعراق: «لقد جعل الوباء من الأهمية بمكان للشركات توسيع طرق الدفع الخاصة بها بما يتجاوز النقد، حيث يتوقع المستهلكون ويفضلون طرق دفع غير نقدية آمنة وسلسة أينما كانوا يتسوقون. يمكن لخدمة «تاب اون فون» من فيزا أن تساعد الشركات في التحول رقمياً بسرعة، وكذلك تجنّب خسارة المبيعات وتحسين التدفّق النقدي من خلال قبول المدفوعات غير التلامسية في أي مكان وفي أي وقت مع تحسين تجربة العملاء. يربح العملاء أيضاً، حيث يمكنهم إجراء مدفوعات في ثوانٍ عن طريق النقر ببساطة على بطاقتهم اللا تلامسية أو هاتفهم عبر «تاب أون فون» الخاص بالبائع. نحن متحمسون للشراكة مع أريبا لتقديم حل الدفع الرقمي المبتكر هذا الذي سيساعد في فتح الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لمزيد من المستهلكين والشركات اللبنانية».

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