اندلاع حريق مهول في "السوق المركب" بالناظور المغربية.. فيديو

المصدر: البيان

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اندلع حريق مهول، مساء أمس الأحد، بمحلاتٍ في المجمع التجاري البلدي وسط مدينة الناظور المغربية، بحسب ما ذكرت جريدة "هسبريس" الإلكترونية.

واستنفر الحريق، الذي ما زالت ألسنته مشتعلة إلى حدود الآن، السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية والوقاية المدينة ورجال المطافئ.

وأتى الحريق الذي اندلع في وسط السوق، المشتهر محليا باسم “السوق المركب”، على عدد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الألبسة، فيما بادر تجار إلى محاولات لإنقاذ السلع من النار.

وما زالت أسباب اندلاع النيران مجهولة، فيما رجحت مصادر من عين المكان أن يكون السبب عائدا إلى ماس كهربائي.

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