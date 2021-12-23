خبر سار من الحكومة المصرية لأصحاب المعاش المبكر

المصدر: البيان

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زف الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، بشرى للمصريين كاشفاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين الصحي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتأمين على فئة أصحاب المعاشات المبكر دون سن الـ60 عاماً، والذي يطلب تحويله للمعاش تحت مظلة التأمين.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي أنه جاري الانتهاء من دراسة خلال ساعات بضم فئات أخرى جديدة تحت مظلة التأمين الصحي قريبا. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية إنجي أنور أن الفنانين التشكيليين تحت مظلة التأمين الصحي، بالإضافة للصيادين والفلاحين وعمال المحاجر والمقاولات، وغيرهم تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم 15 مليون مواطن صحي.

وشدد ضاحي على أن الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التامين الصحي بتكلفة عالية لم يتم توفرها من قبل، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحي بصدد توقيع تعاقدات وبروتوكولات مع جميع مقدمي الخدمة الطبية في مصر سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة لتوسيع مظلة التامين الصحي على مستوى الجمهورية في الفترة المقبلة.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030 والتي تستند لمبادئ وأسس «التنمية المستدامة الشاملة».

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