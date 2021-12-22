مصر.. عملة يبحث عنها الجميع سعرها مليون جنيه

المصدر: البيان

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يبحث جميع التجار في السوق المصرية عن عملة نادرة يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه مصري، وهي خاصة بالملك إدوارد الثامن، نجل الملك جورج الخامس في المملكة المتحدة.

ويعد "شلن" الملك إدوارد، أحد أغلى العملات الأجنبية التي يبحث التجار عنها داخل مصر، لأنها الأكثر طلبًا في الخارج، بحسب ما رواه زكريا نبيل، تاجر وهاو عملات: "العملة دي سعرها بيوصل 70 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.1 مليون جنيه مصري".

وبحسب صحيفة الوطن تتميز تلك العملة الأجنبية بوجود رسمة عليها تتمثل في صورة الملك الراحل إدوارد الثامن نجل جورج الخامس، ومدون عليها سنة إصدار لعام 1937.

ومن مميزات تلك العملة أيضًا صدور عدد محدود منها لا يتجاوز 10 عملات، بحسب زكريا: "العملة دي كان منتظر إصدارها للتداول في الأسواق عام 1937، لكن إدوارد ترك الحكم بعد فترة قصيرة بسبب دخوله في قصة حب مع فتاة تمنعه القوانين البريطانية من الزواج منها بسبب أنها امرأة مطلقة، علشان كده اضطر يتنازل عن الحكم علشان يكمل معاها، وتوقف إصدار العملة قبل طرحها في الأسواق، ليتبقى عدد محدود للغاية تم إصداره قبل موعد الطرح الرسمي".

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